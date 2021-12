La sorpresa e lo stupore dell’esecutivo per lo sciopero generale di Cgil e Uil del 16 dicembre contro la manovra, non sono solo dei si dice attribuiti al presidente del Consiglio. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, per esempio, ci mette la faccia: “Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi, ma ho letto le motivazioni e francamente non posso nascondere una certa sorpresa”, ha detto ai microfoni di Radio Anch’io su RadioUno, sostenendo che “la manovra come tutte le manovre può avere luci e ombre, ma questa rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande parte del tesoretto sul fronte dell’Irpef“. Secondo Orlando, per il quale “ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo lavorare”, quindi, “sicuramente non è una riforma che penalizza lavoratori e pensionati. Ritengo legittima la scelta del sindacato, rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o dovuta”.

Secondo Luigi Angeletti storico segretario generale della Uil, quella dei sindacati è invece una decisione “giusta”. Sulla manovra, ha detto ad Adnkronos, “i sindacati hanno fatto una serie di incontri con il governo e questi incontri non hanno prodotto grandi risultati. Anzi viene da dire quasi nulla, per un motivo anche molto semplice – dice Angeletti – Il governo ha seguito una prassi molto discutibile, almeno dal nostro punto di vista, che è quella di mettersi d’accordo prima coi partiti che lo sostengono e poi, come al solito, venire a spiegare a noi la posizione del governo a cose fatte”. Lo sciopero quindi è “giusto” perché stando alla manovra “il vantaggio fiscale che deriva dalla riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e pensionati che rappresentano pur sempre il 92% di quelli che pagano l’Irpef, è assolutamente modesto”.

Non così l’ex leader della Cisl, Annamaria Furlan, per la quale “oggi è il momento della coesione sociale e non delle fratture. Il sindacato ha il compito di ricucire le istanze del mondo del lavoro e di recuperare il dialogo sociale nel Paese”. Per la sindacalista che sposa la linea di Palazzo Chigi, dove secondo il Corriere della Sera, lo sciopero è bollato come “incomprensibile, immotivato e ingiustificato” e quello del mancato contributo di solidarietà è considerato un episodio in un mare di concessioni. Analogamente Furlan ritiene che “quando una manovra economica destina più di 8 miliardi per venire incontro ai lavoratori ed ai pensionati, credo che serva cogliere questa opportunità e confrontarsi sui temi aperti a cominciare dalla previdenza, la riforma fiscale, le politiche attive, il lavoro dei giovani e delle donne, il sud. Sono questioni che bisogna affrontare con un grande patto sociale tra il Governo e le parti sociali”.