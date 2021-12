In fila dal parrucchiere per il vaccino. “L’iniziativa è nata quando abbiamo visto che i numeri stavano aumentando e questo mi ha fatto tornare ai vecchi tempi della pandemia, quindi ho preferito mettermi in gioco” ha detto Nunzio Reina, parrucchiere e responsabile area produzione e benessere Confesercenti. “Spero l’iniziativa parta da Palermo e diventi nazionale – continua il parrucchiere – coinvolgendo tutti i miei colleghi d’Italia”. Ma ci sono anche gli affezionati che frequentano il salone di bellezza in via XX Settembre, a Palermo, e i nuovi clienti che, venuti a conoscenza dell’iniziativa attraverso giornali e social, hanno scelto il taglio di capelli per poi vaccinarsi. Uno degli obiettivi dell’iniziativa è “riuscire a convincere i no vax a farsi il vaccino” afferma Renato Costa, il responsabile dell’hub vaccinale di Palermo.