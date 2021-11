Solo qualche mese fa avevano annunciato via social che sarebbero convolati presto a nozze, ieri 21 novembre lo hanno fatto. Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono diventati marito e moglie. La cerimonia si è tenuta a Roma e, a balzare all’attenzione di tutti, è stata l’assenza dei familiari. A spiegarlo è stato Nicolò stesso: “Ebbene sì… ci siamo sposati – ha scritto sui social il figlio dell’ex portiere dell’Inter -. Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa”. E ancora: “Purtroppo, la famiglia di Marina (nota attrice di Un Posto Al Sole, ndr) non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto, perché oggi conta solo questo… l’amore”.

Gli amanti del gossip ci tengono però a sottolineare che ci sarebbero dei malumori, come evidenziato talvolta anche da Andrea (fratello di Nicolò) quando aveva partecipato al Grande Fratello Vip. Pettegolezzi che si riaccendono se si pensa che l’ex gieffino aveva detto: “Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò”. Che ciò possa accadere più in là, quando avverrà la celebrazione in Chiesa? È probabile.