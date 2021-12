Come ogni dicembre c’è un film cult da guardare: Mamma ho perso l’aereo. E per gli appassionati, adesso, è arrivata anche la possibilità di prenotare proprio la casa di Chicago dei McCallister, per una sola notte ovvero quella del 12 dicembre. Si tratta di una trovata pubblicitaria in occasione dell’uscita di ‘Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo‘, cioè il sequel della popolare pellicola del 1990 che sbarcherà su Disney+. Come fare per aggiudicarsela? “Chi prima arriva, meglio alloggia”. Infatti si tratterà di battere sul tempo gli altri utenti collegandosi su www.airbnb.it a partire dalle ore 13 americane del 7 dicembre, al costo simbolico di 25 dollari.

In palio una notte per 4 persone complessivamente, nella fantastica villa addobbata a festa tra luci, albero di Natale e divertenti trappole. Ad allietare gli ospiti ci sarà Devin Ratray, nel film Buzz McCallister, il fratello del piccolo Kevin: “Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico – ha detto – ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia, e anche la mia pizza, durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!”.