Ancora uno scivolone inqualificabile da parte di Katia Ricciarelli. Dopo quello su Soleil Sorge, ora la Soprano, in camera con Soleil e Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad alcuni ‘commenti’ sul nuovo ingresso nella casa del GFVip6, Biagio D’Anelli. La discussione è nata dal fatto che Biagio dovrebbe dormire con Soleil Sorge e Alex Belli nel letto a quattro piazze. Quindi Katia, a bassa voce, ha detto: “Ma Biagio è normale?“. Allora l’ex Miss Italia: “Sì, in che senso?” e Ricciarelli ha insistito: “È gay? Spero di no, altrimenti si perdono tutti gli uomini per la strada qua”. Allora le ragazze hanno replicato: “Gay? No, no, non ci risulta”. Su Twitter si è sollevato il polverone ma in molti stanno commentando: “Tanto finirà a tarallucci e vino… come sempre”. E qualcun altro: “Orrore. Sarebbe da squalifica immediata“.

Questo tipo di situazione sarebbe da squalifica immediata, non possono passare certi messaggi — alessandro (@radic4le) December 2, 2021