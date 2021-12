Annalisa sarà l’ospite della quattordicesima puntata del talk Programma, condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti, in streaming in diretta giovedì 2 dicembre dalle ore 17 su Facebook di FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio con l’artista di un anno ricco di soddisfazioni culminato con gli ultimi due progetti discografici: l’ultimo singolo “Eva + Eva” con Rose Villain e “Family”, dove è stata scelta dal dj numero 1 al mondo David Guetta per il suo nuovo progetto. Per “Family” Guetta ha coinvolto due star internazionali quali TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie, mentre per ogni territorio è stato affiancato da una delle voci più rappresentative di ogni Paese, per l’Italia proprio Annalisa.

Annalisa salirà- dal 7 marzo 2022 – sui palchi dei principali club italiani. Un tour da ballare, a metà tra un concerto e un party. “Non vedo l’ora di vivere una festa come desidero da molto tempo, senza compromessi e senza mezze misure – dice Annalisa – e proprio per questo motivo abbiamo preso la decisione di aspettare ancora qualche mese”. Oltre ai suoi più grandi successi la cantante proporrà, insieme alla sua band, anche le canzoni di “Nuda10”, uscito poco più di un anno fa ed è certificato Oro. Annalisa ha all’attivo 7 album , 14 Dischi di Platino, 14 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video, trasmissioni televisive, tante collaborazioni, sia italiane che internaziona