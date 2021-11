Insorgono i fan del Grande Fratello Vip dopo i pesanti insulti che, stando a quanto riportato anche dal Messaggero, Katia Ricciarelli avrebbe rivolto a Soleil Sorge durante un momento di gioco. “Brutta tr**a“, avrebbe più volto ripetuto la soprano riferendosi all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un epiteto che ha scatenato l’ira del web, tanto che in molti invocano severi provvedimenti: “Cerchiamo di non sorvolare sulle parole della Ricciarelli verso Soleil: Soleil viene giudicata per ogni affermazione che fa, vediamo se le parole di Katia passano in sordina come le altre”, scrive un utente sui social. E ancora: “Dev’essere espulsa!”. Qualcuno invece cerca di difenderla: “Katia era palesemente ironica e scherzosa e le è uscita male sicuramente [..]”. Cosa accadrà? Probabilmente Alfonso Signorini ne parlerà questa sera in diretta durante la nuova puntata del reality show di Canale 5.

@GFVIP_Official Katia Ricciarelli deve essere espulsa, non è la prima volta che offende i concorrenti. ha offeso questa volta anche Soleil dandole della Tro….a non si può sopportare, non capisco perchè a lei tutto è dovuto???? — francesca leo (@bombazza1997) November 22, 2021