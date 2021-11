Da che Arisa ha aperto a una sua possibile svolta a luci rosse, nel mondo dell’hard non si parla d’altro. L’ultima, in ordine di tempo, a lanciare un appello alla cantante per fare qualcosa insieme è Diana Fetish, star del porno che spopola su OnlyFans. Nelle scorse ore ha infatti scritto una “lettera aperta” a Dagospia per mettersi in contatto con la “sensualissima” 39enne Rosalba Pippa: “Mi chiedo perché Arisa abbia per forza bisogno di un uomo che la tiri per la camicetta per fare il suo esordio e diventare la nuova icona sexy italiana. Suvvia, dai. Chissà quando i maschietti capiranno che dopo l’invenzione del dildo e cioè, da qualcosa come qualche millennio di anni, non sono più così indispensabili”, esordisce Diana Fetish.

“Viva gli uomini e chi li ha inventati e ok, va bene anche il patriarcato, lungi da me voler minare le loro certezze, ma… cari miei, mettetevi comodi e aprite bene le orecchie: qualcosa si sta muovendo – incalza -. Se deve nascere una Stella – chiosa riferendosi ad Arisa -, non lo sarà per la volontà di un uomo, ma per auto-affermazione. Voglio pubblicamente invitare Arisa sul mio OnlyFans“.

Quindi l’invito alla cantante: “Hai una vaga idea di quello che combineremmo insieme?! Poseremo per foto e video infuocati e faremo impazzire il web. Il ricavato sarebbe bello se fosse interamente devoluto ad associazioni a difesa delle donne. Sarà una Prima Volta con il botto“. Neanche a dirlo, i suoi fan sono già in deliro ma Arisa accoglierà la proposta?