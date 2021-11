Ancora uno scontro al Grande Fratello Vip tra Alfonso Signorini e Lucrezia Selassié. Durante la puntata andata in onda ieri 29 novembre, Lulù si è chiusa in bagno scatenando l’ira del conduttore: “Maleducata! Non fermo la trasmissione per lei“, ha detto lui. Il motivo di questa reazione? Le nomination. Sì, le Principesse sono state divise e, dopo aver scoperto di essere a rischio eliminazione insieme alla sorella Clarissa (che infatti poi verrà eliminata, ndr), Lulù non ci ha visto più.

Parolacce ed esternazioni poco eleganti, chiusa dentro il bagno della Casa: “Porca pu**ana, io da qui non esco. Non mi frega un ca**o, andate via“, ha detto la Princess ai compagni. Con i microfoni accesi, i numerosi telespettatori di Canale 5 hanno sentito tutto. Allora Signorini – indignato – ha replicato: “Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulù è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. C’è una sorpresa per le sorelle, se a Lulù non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze”.

Poco dopo Lulù si è scusata sostenendo che non riesca a vivere senza le sorelle. “Nella vita ci sono regole che se anche non ci piacciono ce le dobbiamo far piacere. Sono felice che tu sia arrivata”, ha detto Signorini. Poi la batosta finale: “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente come Lulù abbia pronunciato frasi gravemente offensive contro il programma e gli altri concorrenti, per queste ragioni il GF ha preso la decisioni di nominarti d’ufficio”. Infine ha concluso: “Sei già stata nominata, ma comunque dovevo comunicartelo. Sarà sicuramente il pubblico a decidere del tuo destino, però voglio che tu sia consapevole e ti renda conto di quello che è successo“.

Ma non è finita qui. La Princess si è giustificata dicendo che si trattasse di un attacco di panico, allora il padrone di casa le ha ribadito: “Anche io li ho avuti ma voglio capire se tu sia consapevole o meno di quello che hai fatto, perché si tratta di una cosa molto grave. Se sei consapevole, sarà il pubblico a decidere il tuo destino, altrimenti quella è la porta“. “Ma sì Alfy, certo che lo so però non ho offeso nessuno”, ha replicato lei. Allora Signorini, ancora più nervoso: “No, come non hai offeso nessuno? Hai offeso me, il programma, i tuoi compagni. Hai offeso! Però se tu sei consapevole di questo, allora continuiamo a giocare, smetti di piangere e si riparte da zero. Se invece vai avanti con lacrime e tormenti allora puoi uscire da qui”. “Sì, sì lo accetto e lo capisco”, ha chiuso il discorso Lulù.