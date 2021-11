Dal prossimo 9 dicembre sulla piattaforma Amazon Prime Video sarà disponibile la docu-serie The Ferragnez, nella quale la famiglia Ferragni-Lucia mostra la propria vita, più di quanto già avvenga quotidianamente sui social. È stata scelta Madrid come città che potrà vantare l’esclusiva première di presentazione (pare che giovedì 2 dicembre si ripeterà a Milano, dove la coppia più famosa di Instagram vive insieme ai figli Leone e Vittoria).

Nel primo pomeriggio di oggi 29 novembre, i Ferragnez hanno pubblicato via social alcune stories documentando il viaggio direzione Madrid. Una volta atterrato l’aereo, Fedez ha registrato dei video in cui, seduto nel sedile posteriore di un’automobile, ha detto: “Hola amigos, oggi ci sarà la première qui a Madrid e ho scoperto di essere famosissimo, sono un po’ il Justin Bieber di Spagna“. Poi ha fatto una pausa e ha aggiunto: “Non mi ca*a nessuno. Infatti perché facciamo la première a Madrid?” e in sottofondo si è sentita l’imprenditrice digitale replicare: “Ma smettila!“. Ma d’altronde, lei è famosa in tutto il mondo, questi problemi non se li pone.