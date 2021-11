Era il 2000 quando Cristina Plevani vinse la prima edizione italiana del Grande Fratello, durante la quale ebbe anche un flirt con il compianto Pietro Taricone. Dopo l’esperienza nella Casa, è stata ospite di numerose trasmissioni ma soprattutto non ha mai smesso di seguire il reality show. Così spesso si ritrova su Twitter a commentare, come accaduto durante nel caso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5.

Era la mezzanotte inoltrata del 27 novembre quando Cristina ha twittato: “Nomination – ha scritto sul social – il Gf decide chi devi nominare, togli gli uomini, togli gli immuni, il conduttore si incaz** perché non trovi motivazioni sui rimanenti”. Poi, la frase velenosa: “Ripigliati Signorini e un po’ meno con i toni“. In tanti le hanno dato ragione e hanno nostalgicamente ricordato le prime edizioni in cui i concorrenti – ha commentato qualcuno – “erano veramente genuini”.