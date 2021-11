Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 c’è anche Patrizia Pellegrino. L’attrice e showgirl 59enne è stata la protagonista di un momento molto toccante insieme a Manila Nazzaro, quest’ultima nella Casa fin dal primo giorno. Le due si sono lasciate andare al ricordo dei propri figli morti prematuramente. L’ex Miss Italia aveva già parlato della perdita della bimba che portava in grembo e proprio con lei Patrizia ha trovato la forza di raccontare di Riccardo, morto pochi giorni dopo la nascita.

“Il giorno che io dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro (Antisari Vittori, l’ex marito, ndr), l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito“. Poi, in lacrime, ha continuato a raccontare: “Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. L’avevo messo in camera. I bonsai difficilmente fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È fiorito. È uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Io non l’ho potuto nemmeno salutare o vedere”.

Manila l’ha stretta forte a sé, in un lungo abbraccio carico di emozioni. Infine Patrizia ha concluso: “Lui è il mio angelo custode, mi proteggerà sempre. Io ora vivo per i miei figli (Tommaso, Arianna e Greogory, ndr). Sono la cosa più bella che Dio mi ha dato. I miei successi. Mi sento una donna tanto fortunata. Scusami, ma quando parlo di Riccardo non riesco a tenermi, come quando tu hai parlato del tuo. Lo avevi nella pancia e poi in un attimo tutto è finito. Li coccoli, li senti dentro, già ci sono e poi all’improvviso non ci sono più“.