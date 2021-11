È trascorsa una settimana dall’ultimo capitombolo di Mara Venier nello studio di Domenica In. La nota conduttrice, infatti, sembra non essere molto fortunata, già in passato cadde dalle scale, poi si fratturò un piede. Insomma, una serie di episodi che gli autori del programma di Rai 1 hanno raggruppato in un video andato in onda all’inizio della puntata di oggi 28 novembre.

“Voglio ringraziare tutto lo studio che mi è stato vicino domenica scorsa, ringrazio davvero tutti quanti coloro che sono stati con me fino a sera per capire come evolveva la caduta”, ha dichiarato Mara. E poi, con la consueta ironia: “Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali un bel paio di corna”, ha detto riferendosi al vistoso bernoccolo che nei giorni scorsi aveva mostrato sui social. “Poteva andare peggio ma sono ancora qua”, ha infine concluso la padrona di casa per poi introdurre gli ospiti in studio.