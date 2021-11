Attimi di apprensione per Mara Venier. La conduttrice ha avuto un incidente durante uno degli intervalli pubblicitari della puntata di Domenica In di domenica 21 novembre: è caduta procurandosi una distorsione alla caviglia e una botta in testa. Tutto è successo circa a metà della trasmissione: al rientro in studio dopo la pubblicità, il pubblico ha trovato solo Pierpaolo Pretelli. Dopo qualche minuto ha fatto la sua comparsa la conduttrice visibilmente provata: zoppicava, aveva un piede fasciato e teneva sulla testa un impacco di ghiaccio. È stata la stessa Mara Venier a rivelare quanto accaduto, in primis per rassicurare il marito Nicola Carraro che, come ha spiegato lei stessa in diretta, in questo momento non si trova in Italia e vedendola così si è sicuramente spaventato.

“Va tutto bene Nicola – ha detto – ho preso una botta al piede, una bella storta e una botta alla testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Sto bene, ho preso una botta in testa e una distorsione alla caviglia. Ma non mollo, mi devono abbattere”, ha scherzato con l’ironia che la contraddistingue. Mara Venier era determinata a portare a termine la trasmissione ma dopo aver intervistato Memo Remigi non se l’è più sentita e ha deciso di chiudere il programma eccezionalmente con un quarto d’ora d’anticipo: “Non ce la faccio ragazzi”, ha ammesso salutando il pubblico.

Poi, in serata, ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando un post su Instagram in cui ha mostrato l’evidente bernoccolo spuntato sulla fronte in seguito alla caduta: “Grazie a tutti per i messaggi, poteva andate peggio. Sto bene”, ha scritto. Tantissimi i messaggi d’affetto da parte del suo pubblico ma anche di amici e colleghi che sperano di vederla domenica prossima di nuovo in pista.