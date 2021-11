Attimi di commozione durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri 27 novembre. Ospite d’onore: Lino Banfi, che si è presentato insieme alla figlia Rosanna. L’attore pugliese ha commosso il pubblico parlando di sua moglie, della lunga storia d’amore con Lucia Zagaria, che dura da 70 anni: dieci di fidanzamento e la bellezza di 60 di matrimonio. “Quest’anno mi ha telefonato dicendo: ‘Ho detto di sì alla Carlucci’. E cosa balla? Niente, sono io a ballare”, ha raccontato Rosanna durante l’intervista pre-puntata. “Chi mi ha convinto ad essere qui è tua madre. Mi ha detto che può darsi che è l’ultima volta che ci vede insieme”, ha raccontato Lino. E ancora, parlando della malattia di Lucia, l’alzheimer: “Noi rasentiamo sempre questa definizione bruttissima di male però… A volte mi dice: ‘Ma se un giorno non ci riconosceremo più?’ Eh, ci ripresenteremo!“, ha detto ‘Nonno Libero’ con la voce rotta dall’emozione.

“Vi voglio dire una cosa: questo signore sta insieme a sua moglie da 70 anni, è una grande storia d’amore”, ha detto Milly Carlucci accogliendo in studio Banfi. Lui poi ha raccontato: “Io e Lucia avevamo fatto la fuitina quindi eravamo nel peccato. Quando ci ha sposato, il sacerdote ci disse: ‘Dai sbrighiamoci che dopo ho un matrimonio’, come se il nostro non lo fosse. Ma le ho promesso che per i 60 anni, il 1 marzo, faremo una grande festa. Invitiamo anche Papa Francesco, dopo la lettera che mi ha inviato adesso la benedizione ci sta”, ha commentato. Poi la padrona di casa ha dato il via alle danze e la puntata è proseguita con le altre performance.