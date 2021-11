Le dirette Twitch di Fedez regalano sempre delle perle. Tra musica e sketch divertenti, va detto che quando c’è anche la moglie Chiara Ferragni i due fanno davvero divertire i fan. L’imprenditrice digitale seguita da 25.5 milioni di follower su Instagram è sempre un fiume in piena e senza filtri. Come riportato da Dagospia, durante una delle ultime live (quella in cui lei ha ripreso il marito perché “continuava a ruttare”), il rapper milanese le ha chiesto: “Il sesso migliore?” e lei ha risposto: “Quello da sola”.

I Ferragnez poi hanno continuato a parlare della vita familiare tra risate e battibecchi come ogni coppia ‘normale’: “Potete dirgli una cosa? Io sono una moglie pazzesca: lo supporto in tutto – ha spiegato lei-. Lui invece non vuole mai uscire a cena con me e poi non ha mai organizzato un viaggio io e lui. Organizza i viaggi solo con i suoi amici”. Allora Federico Lucia ha replicato: “Punto primo: non è che non voglio andare a cena con te, ma con nessuno in generale. Tra l’altro non è vero, siamo andati a cena l’altra volta. Da soli? È vero, mai. Basta chiederlo. Punto secondo: non abbiamo viaggiato per la pandemia. Gli unici viaggi che ho fatto son stati con te, ora per una volta vorrei farne uno con i miei amici”. “Ma io voglio fare una cosa di qualità. Le persone che mi conoscono, mi stanno scrivendo su Whatsapp che ho ragione, vedi? Io ho sempre voglia di fare mille cose, Fede invece non ha voglia di fare niente. Neanche un weekend insieme durante l’autunno. Adesso organizzi tu”, ha ribattuto l’imprenditrice digitale.

Poi, sul finale, il gesto inaspettato. Fedez stava tenendo in mano il telefono, una volta aperto Instagram si è trovato la foto di Damiano dei Maneskin nella home ed ha lasciato un like. Chiara Ferragni subito: “Che figo!”, allora lui: “Pensalo ma non dirlo davanti a me”. A quel punto lei, ridendo: “Hai messo like anche tu”. E Fedez ha chiuso il discorso: “Sì, ho messo like, è un figo però dai… così ferisci i miei sentimenti“.