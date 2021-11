Si è scatenato il putiferio sui social durante la messa in onda di Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer andato in onda su Rai 1 ieri 24 novembre in occasione dei 30 anni dalla morte di Freddie Mercury. Nel momento esatto in cui Mercury e i Queen vedono decollare il sogno della loro Bohemian Rhapsody, ecco che parte la pubblicità “Manà Manà” di una nota catena di elettronica ed elettrodomestici. Così l’incolpevole Angela Finocchiaro ha interrotto uno dei momenti più attesi di una serata presentata come evento dalla Rai con una battente pubblicità nei giorni precedenti.

“Ma come ca**o si permettono di mettere la pubblicità durante Bohemian Rhapsody?”, ha sbottato una ragazza su Twitter. E ancora: “Non si rovina un’emozione in questo modo”. Un altro utente invece: “Come diavolo osate?“. Pubblicità a parte, la pellicola ha riscosso un grande successo di pubblico; con 5.031.000 telespettatori pari al 24.3% di share ha vinto la prima serata di ieri.

MA COME CAZZO SI PERMETTONO DI METTERE LA PUBBLICITÀ DURANTE BOHEMIAN RHAPSODY?#BohemianRhapsody pic.twitter.com/W35WWKZwyy — Aurora???? (@AuroraDangelo7) November 24, 2021

immagina mettere la pubblicità nel momento in cui viene cantata BOHEMIAN RHAPSODY #BohemianRhapsody pic.twitter.com/KKITcOUL8g — ca ???? (@Ietturenotturne) November 24, 2021