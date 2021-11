L’attore statunitense Steve Burton, uno dei volti della popolare serie “General Hospital” non reciterà più nella soap. Il motivo? Non si è vaccinato. La produzione ha quindi deciso di metterlo alla porta. A spiegarlo è stato lo stesso attore, per 30 anni, dal 1991, sul set della serie, in un video pubblicato su Instagram. “Purtroppo mi hanno salutato a causa dell’obbligo vaccinale“, introdotto dalla produzione, spiega. Burton nel video quindi fa sapere di aver chiesto un’esenzione “per motivi medici o religiosi” ma che la richiesta è stata rigettata. “Si tratta anche di libertà personale – continua nel video – Credo che nessuno dovrebbe perdere il proprio lavoro per questo”. Parlando di un’esperienza “fantastica” Burton dice ancora che spera che l’obbligo venga revocato così da poter tornare sul set.