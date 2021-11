Un pisolino di troppo, dovuto a una sbronza, è costato l’arresto a un 38enne tunisino che si è introdotto nottetempo in un ristorante del Lido di Ostia. I carabinieri hanno fermato il giovane che era ancora all’interno del locale. Da quanto ricostruito dai militari dell’Arma il 38enne era entrato nel ristorante insieme a un complice dopo aver scassinato la finestra. I due hanno messo sottosopra il locale e hanno rubato vari generi alimentari: liquori, vini pregiati, un microonde, varia attrezzatura da lavoro, per un valore totale stimato in alcune migliaia di euro. Tutto il bottino è stato portato via dal complice che è fuggito mentre il 38enne stava ancora accatastando altra merce. In quel momento però ha aperto e bevuto parecchie bevande alcoliche e ha finito per addormentarsi.

La pattuglia dei carabinieri della stazione di Ostia Lido hanno ricostruito la vicenda attraverso i filmati della videosorveglianza. Processato per direttissima, il ladro è stato condannato per furto aggravato a un anno e 4 mesi.