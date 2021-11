Ancora una grande preoccupazione per Sharon Stone. La madre dell’attrice, Dorothy Marie, ha avuto un secondo grave ictus a 88 anni (dopo il primo di diversi anni fa). Ad annunciarlo è stata la stessa attrice con un post pubblicato su Instagram ieri 23 novembre: “Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus“.

Solo qualche mese fa, il 30 agosto, la diva statunitense aveva annunciato la morte prematura del nipotino River William a causa di una insufficienza multiorgano. Numerosissimi, anche questa volta, i messaggi di supporto e vicinanza per l’attrice che si trova ad affrontare un altro momento delicato per lei e la sua famiglia. “Stiamo pregando per te”, stanno commentando proprio in queste ore i numerosi fan (2.8 milioni solo su Instagram).