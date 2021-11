Ha più volte detto di conoscere e sostenere persone transgender ma di non voler “cancellare il concetto di ‘sesso'” e molti dei suoi post sui social hanno fatto infuriare la comunità LGBTQ+. Tre attivisti per i diritti dei transgender hanno deciso di pubblicare la foto della casa dove abita con la sua famiglia e ora J.K Rowling risponde: “Ho ricevuto così tante minacce di morte che potrei tappezzarci la casa… Non so cosa pensavano di ottenere”, ha sottolineato facendo i nomi dei tre autori del gesto. Ha ringraziato poi la polizia della Scozia, dove si trova la sua villa. La scrittrice e creatrice della saga di Harry Potter è una ferma sostenitrice dei diritti delle donne biologiche e le sue parole sulle persone transgender hanno fatto discutere non poco. “Nessun individuo dovrebbe essere preso di mira in quel modo. Tutti hanno il diritto di essere trattati con dignità e rispetto e le persone devono essere in grado di condividere le proprie opinioni allo stesso modo”, il commento di Boris Johnson.