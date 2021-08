River William Stone non ce l’ha fatta. Il nipotino di Sharon Stone è morto ieri 30 agosto dopo il peggioramento delle sue condizioni. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice, che era a Venezia per girare uno spot per Dolce&Gabbana ed ha fatto ritorno negli Stati Uniti proprio perché la situazione stava rapidamente precipitando. Il piccolo River, che avrebbe compiuto 1 anno l’8 settembre, stava molto male già da giorni. Tanto che l’attrice aveva lanciato un drammatico appello: “Per favore, pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo“. Il bimbo è morto a causa di una insufficienza multiorgano.

