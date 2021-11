“Uscendo dall’intervento, non sarò affatto in grado di muovere la bocca, quindi devo avere un sondino per l’alimentazione nel naso. Devo seguire una dieta liquida. Devo stare in ospedale per cinque giorni dopo l’intervento. Sarà molto dura, quindi avrò bisogno di tutte le preghiere che posso ricevere”. A parlare così in un video postato su Youtube prima di sottoporsi all’operazione chirurgica è Brooklinn Khoury una skateboarder e modella di 22 anni che lo scorso 3 novembre 2020 è stata morsa dal pitbull di un parente. La ragazza, originaria di Mission Viejo, California, è stata attaccata al volto e l’intervento dal costo di 400 mila dollari, step by step, riporterà il suo sorriso alla bellezza di prima. Non è però ancora arrivato il traguardo e anzi, prima di entrare in sala operatoria Brooklinn raccontava: “Non sembrerà un labbro perfetto, è solo il fondamento… Devono prendere un’arteria principale e prendere la pelle, e fare l’innesto sulla bocca. L’arteria deve fornire sangue, quindi mi taglieranno un po’ il collo e prenderanno l’arteria sotto la mia pelle e la collegheranno al mio labbro in modo che io abbia il flusso sanguigno per la nuova pelle“.

