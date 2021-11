Un bacio appassionato, bocca sulla bocca, tra Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. Anzi meglio: tra Salvatore Esposito e Marco D’Amore. La cover di Rolling Stone Italia fa già discutere, ma oramai il bacio… è tratto. “In questa foto c’è quello che sarebbero stati Ciro e Genny in un’altra dimensione, se non fossero stati condannati ai loro ruoli, o se avessero avuto la forza di reagire al loro vissuto”, ha spiegato Salvatore Esposito rifacendosi alla copertina dedicata alla quinta e ultima stagione di Gomorra, la serie Sky tratta dal libro di Roberto Saviano.

Nella foto a fondo scuro, il re di Scampia e l’Immortale, personaggi della serie tra le più seguite e amate in Italia, nemici/amici, al confine tra odio e ammirazione, pronto l’uno a far fuori l’altro senza appello, si sciolgono in un “ultimo bacio” che apre scenari sociologici ben oltre Gomorra. “In un momento storico in cui è ancora molto rappresentato un certo tipo di machismo (cosa a cui anche noi abbiamo contribuito) e qualunque gesto legato alla diversità o alla delicatezza è sottoposto a una gogna mediatica di pregiudizio, può essere interessante che io e Salvatore facciamo una cosa del genere”, ha chiosato infine D’Amore. Le reazioni dei fan su Instagram? Per la maggior parte positive anche se qualcuno protesta e scrive: “Bro? Not watching Gomorra anymore”. Ed Esposito risponde: “And sticazz“.