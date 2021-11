Lo scotto da pagare quando si ha molto successo è inevitabilmente quello delle critiche. E Zerocalcare, all’anagrafe Michele Rech, non fa eccezione. La sua serie Strappare lungo i bordi – uscita su Netflix il 17 novembre – è diventata già un cult, finendo in cima ai contenuti più visti in Italia. Oltre ai numerosi commenti positivi, ne sono arrivati anche alcuni negativi che riguardano l’uso del dialetto romanesco. Per qualcuno, infatti, è stato eccessivo. Nella mattinata di ieri 22 novembre, il fumettista (in realtà nato ad Arezzo ma romano d’adozione) ha replicato su Twitter, scrivendo: “Madonna rega come ve va de ingarellavve su sta cosa”. Ovvero: “Come vi va di discutere di questa cosa”. Effettivamente…

Madonna regà ma come ve va de ingarellavve su sta cosa — zerocalcare (@zerocalcare) November 22, 2021