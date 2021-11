È Dagospia a lanciare la notizia ‘hot’ che tanto sta facendo parlare il web (e non solo). Oggetto dello scoop: una “mutandina in pizzo trovata qualche giorno fa sul pavimento di uno dei corridoi della Rai“. Nella fattispecie si tratta della sede di Saxa Rubra, nella periferia Nord di Roma, dove si registrano tra le tante altre cose i telegiornali della tv pubblica. “Ora tutti a domandarsi chi sia la signorina smemorata che si è persa le mutandine“, scrive Alberto Dandolo. Infine, con il consueto sarcasmo, conclude: “Ah, non saperlo…“.

DANDOLO FLASH – DI CHI SONO LE MUTANDINE NEI CORRIDOI DELLA SEDE RAI DI SAXA RUBRA? https://t.co/CL3ePLIvoK pic.twitter.com/jBfRn89ruM — Dagospia (@_DAGOSPIA_) November 22, 2021