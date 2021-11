Era gennaio 1994 quando Al Bano e Romina Power non hanno avuto più notizie della loro primogenita Ylenia, che si trovava negli States. Secondo il cantautore di Cellino San Marco, la giovane non c’è più, mentre l’ex moglie porta ancora dentro di sé la speranza che sia viva. “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”, ha spiegato Carrisi al Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: “Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”.

Nella lunga intervista, Al Bano ha parlato anche della fine del matrimonio con Romina Power: “Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90 – ha confessato sull’ex moglie -. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità“. Tra i due, adesso c’è il sereno, anzi spesso condividono del tempo insieme, anche se pare che Loredana Lecciso (attuale compagna) non faccia i salti di gioia. Dall’amore con Romina sono nati, oltre a Ylenia, anche Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Dall’amore con Loredana Lecciso, invece, Yasmine e Al Bano Junior, detto Bido. “La famiglia, per me, viene prima di tutto”, ha concluso Al Bano.