Matilde Gioli si racconta a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera e, tra i tanti temi trattati, racconta di quando, da giovanissima, ha rischiato di restare paralizzata a causa di un incidente in piscina. “Quell’incidente mi ha tolto tanto perché avevo 16 anni ed ero bloccata con addosso un busto di ferro, una lunga, anticipata quarantena”, ha confidato. “Però ne parlo con gioia perché rischiavo la sedia a rotelle mentre ora sgambetto, con la sensazione di sfruttare risorse che non pensavo di possedere”.

Poi c’è stato spazio anche per il ricordo del padre, scomparso quando lei muoveva i primi passi nel mondo del cinema, scoperta da Paolo Virzì durante il casting per “Il capitale umano“: “Il lutto è una cosa diversa. Pesa di più, ciò che manca non torna e per certi versi è insopportabile. Mio padre non esiste più: il verdetto è definitivo ma non lo accetto, faccio cose strane, lo chiamo al telefono, mi chiedo dove diavolo sia. Non poter parlare con lui produce una tristezza profonda. Con la consapevolezza di aver ricevuto tantissimo da lui, la capacità di amare, di stringerci. Purezza e chiarezza. Questo resta. E ritorna”.

Matilde Gioli si è poi sbottonata anche sulla sua vita privata, in particolare sulla sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro: “Tutto ciò che mi tiene agganciata alla realtà ed esula dal mondo che frequento per lavorare mi attrae. Alessandro ha un animo buono e semplice. Ci somigliamo. Condividiamo una capacità di ridere, di gioire delle piccole cose. Ha a che fare con l’universo dell’infanzia, dei bambini. Natura, animali, buon cibo, chiacchiere, sport, risate. Ogni altro privilegio che pure mi riguarda, da un hotel di lusso ad un contesto elegante, produce piaceri più effimeri, roba di poche ore. Nel quotidiano tutto ciò non mi interessa affatto”, ha concluso l’attrice star di “Doc – Nelle tue mani”.