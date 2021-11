Anche le imprenditrici digitali “piangono”. Una domenica mattina ‘agitata’ quella di Chiara Ferragni. Cosa è accaduto? Lo racconta lei stessa nelle Instagram stories: “Svegliarsi e scoprire che tutti i bagni della casa sono fuori uso. E dove faccio la pipì adesso?”. La faccia è ironica e Chiara Ferragni strappa, cosa che le riesce spesso, un sorriso ai suoi follower. Chissà quanti consigli avrà ricevuto… E come avrà risolto?

Ferragni è attualmente impegnata nel lancio della sua linea make-up e ha scelto Bari per la presentazione: in 60 hanno vinto la possibilità di passare qualche minuto con lei, mentre fuori un fiume di gente era in trepidazione pur di vederla anche solo per un minuto. E lei si è affacciata dal balcone del negozio del capoluogo pugliese ed ha salutato i numerosi fan.