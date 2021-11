Un esilarante Crozza / Briatore torna nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery. L’imprenditore difende l’originalità del suo ultimo colpaccio, i tartufi d’Alba giganti: “Sai quanto pesa questo tartufo? 15 chili di tartufo. Questo tartufo è così grande che a giugno dà la maturità… e poi si iscrive ad Agraria”

Streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)