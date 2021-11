Il ballo sulle note di Time of My Life a rifare la scena cult di Dirty Dancing finisce e Arisa si avvicina alla giuria visibilmente emozionata: “C’è stato un fuori programma…”. Sia i giurati che Milly Carlucci ‘non colgono’ perché dalla loro prospettiva non si è visto ma le telecamere di Ballando con le Stelle hanno prontamente inquadrato il bacio tra la cantante e il ballerino Vito Coppola. “Come abbiamo trovato la sintonia fra noi? Non posso dirlo – ha poi detto Arisa – Non era programmato! Ma è stato bellissimo perché siamo entrati in una relazione molto profonda e intima. Io non ho mai relazioni così intime con persone senza starci insieme. Mi sconvolge, ma mi aiuta perché anche in futuro avrò situazioni così intime senza stare per forza insieme alla gente“. Un applauso e la giuria in visibilio.