Non è la prima volta sul web ci si diverte a parlare delle “famose luci” degli studi di Barbara D’Urso e dei filtri Instagram che migliorerebbero – a detta di alcuni – il suo aspetto. La conduttrice napoletana, 64 anni, è diventata spesso la protagonista di meme e tweet divertenti sui social ma, questa volta, a prenderla di mira è stato Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia.

Nella giornata di ieri, 18 novembre, Ghione ha pubblicato un collage della conduttrice: una foto senza filtri né trucco ed uno dei tanti selfie che la conduttrice ama condividere con i suoi 2.7 milioni di follower. “Quando salta la luce…“, è stata la didascalia pungente che ha accompagnato il post. Neanche a dirlo, subito sui social è scoppiata la polemica: “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere”, ha scritto una ragazza. E ancora: “Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo”. Ma c’è chi invece non ha risparmiato critiche alla conduttrice: “È un’altra, che falsa”, si legge nella miriade di commenti al post di Ghione.