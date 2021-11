In barba a qualsiasi logica promozionale, Marracash ha annunciato il nuovo progetto discografico, “Noi, loro, gli altri”, a 48 ore dalla sua uscita e da allora non si parla d’altro. In particolare, a catalizzare l’attenzione è la copertina dell’album, in cui il cantante è ritratto accanto l’ex fidanzata Elodie: il loro rapporto è finito in silenzio e già da qualche mese fino a quando i paparazzi hanno ‘pizzicato’ la cantante con un altro uomo, Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. E se lei – dalle pagine di Rolling Stone – si è limitata a dedicargli parole cariche di stima e di affetto, è toccato a “Marra” spiegare come sono andate davvero le cose, rompendo il silenzio sulla fine della loro storia d’amore.

“Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose – ha detto al Corriere della Sera -. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love”: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”. E a chi gli chiede cosa pensi dell’amore, risponde: “Ho chiesto a Ornella Vanoni se esiste veramente o se è qualcosa in cui vogliamo credere, come Gesù… Lei mi ha detto che esiste ma anche che non avuto storie vere… Allora è come Gesù…“.