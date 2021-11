Un vaccino per un pom..o. Lo slogan in francese non fa rima ed è più raffinato (“Un vaccine antiCovid, une pipe offerte”), ma il significato è lo stesso. In un club privé di Ginevra, in Svizzera, si incentiva la vaccinazione offrendo nientemeno che un rapporto orale. Il club si chiama Delicious e da oggi per i cittadini svizzeri, e magari anche per qualche transfrontaliere francese, ecco fornito un surplus, un cadeau, una ciliegina sulla torta per una serata indimenticabile con una prostituta. È dal 13 novembre che la “pubblicità progresso” è stata pubblicata sul sito web del Delicious che, a detta di molti commentatori di quelle zone, è il migliore di Ginevra dove, ricordiamo, la prostituzione non è illegale. “Per ringraziare le persone vaccinate per aver contribuito alla ripresa di una vita normale, il Club Delicious di Ginevra offre a ogni persona vaccinata al di sotto di tre giorni un pom…o, su presentazione di un certificato”, c’è scritto sul sito del club. Quindi prima si passa dal centro vaccinale più vicino poi con foglio, timbro e firma cantonale ecco la seduta di sesso orale, tra l’altro per soli uomini (perché?).

Non si è capito se il regalo del Club ginevrino comporti una semplice toccata e fuga come con il pagamento di un bollettino alle poste o se la fellatio va aggiunta al rapporto completo (dove di solito da tariffario il servizio è compreso). Altra variabile è quella dei tre giorni di tempo, piuttosto incomprensibile, anche se qualche bastian contrario sui social sottolinea che visti alcuni effetti avversi appena dopo la vaccinazione (basta un febbrone alto) il lasso di tempo a disposizione sui tre giorni sarebbe scarso e il rischio di non poter ottenere il cadeau post vaccino svanirebbe drammaticamente nel nulla. Il club Delicious si era già fatto notare alcuni anni fa per il cosiddetto “café pipe”, un’offerta speciale sugli 80 euro per un caffè più sesso orale ovvero con il cliente che rapido rapido si beveva un espresso mentre una delle ragazze del club agiva, nascosta ai più come in una celebre sequenza di Scuola di Polizia, per un attimo di gioia orale.