Assolto dall’accusa di evasione fiscale, pronto per il debutto della seconda edizione di “The Voice Senior” ma soprattutto presto sarà padre per la quinta volta. Stiamo parlando di Gigi D’Alessio che continua a far notizia non solo per la sua musica ma anche per ragioni private, dopo la rottura con Anna Tatangelo nella sua vita è arrivata Denise Esposito, avvocato napoletano più giovane di lui di venticinque anni.

“Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”, ha dichiarato a Novella 2000 che lo ha incontrato in aeroporto proprio durante uno dei viaggi tra Roma e Milano.

Una storia vissuta nel silenzio con rare dichiarazioni e poche foto, Esposito sarebbe molto riservata. Lontana dal gossip e poche informazioni sui social: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”, ha aggiunto il cantante.

Per alcuni si tratterebbe di una frecciatina verso l’ex compagna Anna Tatangelo, professione cantante ma molto impegnata anche in tv come conduttrice di “Scene da un matrimonio” e giudice di “All together now“. I rapporti tra i due non sarebbero dei migliori, tanto che Tatangelo avrebbe appreso della gravidanza della nuova compagna di D’Alessio direttamente dai giornali. Episodio che aveva commentato così a Verissimo: “Io sono mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea (nato dalla relazione con il cantante, ndr). Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi”, aveva dichiarato senza fornire ulteriori dettagli.