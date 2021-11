”Visto che Berlusconi è stato il primo a rispondere all’appello di Letta per trattare insieme il prossimo presidente della Repubblica, deduco che abbia deciso di fare un passo indietro”. Ha risposto così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, parlando della partita per il Colle e di fatto togliendo il Cav dalla corsa. ”Io penso che Berlusconi non sia più interessato a questa partita” ha aggiunto Meloni. Poi la presidente di Fratelli d’Italia ha affrontato il tema della legge elettorale insieme Enrico Letta: “Temo che rimarrà questa legge anche se non mi piace” ha detto il segretario dem.