Tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi 18 novembre anche gli attesissimi (no, non stiamo scherzando) Cugini di Campagna. Nello studio di Oggi è un altro giorno, il gruppo musicale ha ripercorso la propria carriera ma ha anche parlato del presente e nello specifico della polemica con i Maneskin. Nick Luciani & Co., infatti, hanno recentemente attaccato la band vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021 sostenendo che copino i loro look.

In diretta su Rai 1 avranno smentito? Niente affatto, anzi hanno rincarato la dose dicendo: “Anche Lady Gaga lo ha fatto. Noi l’abbiamo bloccata. Sia lei sia che i fan dei Maneskin, non se ne può più”. Poi sulla giovane band: “Noi parliamo dei designer – hanno spiegato – loro anzi sono stati molto bravi e hanno imitato i nostri outfit, come si dice oggi. Gli abbiamo portato fortuna. Damiano David potrebbe essere nostro nipote, è giovanissimo, i componenti del gruppo hanno circa 20 anni”. E ancora: “Noi abbiamo utilizzato questo stile dal ’75 in poi ed è ispirato alla Cappella Sistina di Michelangelo. Il vestito con la bandiera americana con cui i Maneskin hanno ritirato l’Ema è uguale al nostro usato a New York circa 20 anni fa”. Per distendere i toni, i Cugini si sono esibiti sulle note di ‘Zitti e Buoni‘ e infine hanno regalato al pubblico di Rai 1 una versione modificata di ‘Marlena‘, il brano dei Maneskin, che recita: “Marlena mia, torna a casa tua, che c’è Damiano ad aspettarti tra le mura”. E la conduttrice ha commentato: “Vabbè dai, alla fine tutta questa vicenda vi ha anche portato fortuna”.