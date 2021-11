Addio Capitan Findus, benvenuti bastoncini “senza pesce”. Gli iconici bastoncini di merluzzo impanato devono fare i conti, anch’essi, con i tempi che cambiano ed ecco quindi che al loro posto, nel piatto, arrivano i bastoncini “veg”, il primo “fish alternative” nel surgelato che Findus ha scelto di lanciare per la prima volta sul mercato italiano. La produzione avverrà nello stabilimento tedesco di Findus a Bremerhaven, a differenza di cugini a base di pesce che vengono prodotti nello stabilimento di Cisterna di Latina e di cui nell’ultimo anno sono stati venduti circa 10mila tonnellate. Di cosa si tratta? Sono dei bastoncini panati all’apparenza del tutto uguali a quelli di merluzzo ma al loro interno non c’è il filetto di pesce bensì un ripieno a base di fiocchi di riso che assicura di replicare il sapore degli originali, fornendo proteine e Omega 3.

Lanciata lo scorso anno, Green Cuisine è stata portata in tavola da circa un milione di famiglie italiane. Rispetto al 2020 ha triplicato le vendite e raggiunto il 26% del mercato nel segmento “meat free” e con la previsione di chiudere l’anno con un raddoppio di fatturato. Un risultato in linea con la spesa degli italiani, sempre più green: nel primo semestre del 2021 la spesa per prodotti vegan è arrivata a 312 milioni di euro (+14,7% sul 2020) e quasi un quarto (22%) di tutte le proteine assunte in Italia ormai è di origine vegetale. “La nostra proposta si rivolge a tutti, non solo a chi segue una dieta vegetariana o vegana – commenta Steven Libermann, general manager Findus Italia – ma a chiunque voglia adottare scelte più sostenibili a tavola ma senza scendere a compromessi in fatto di gusto”.