“Voglio fare un ringraziamento speciale ai gentiluomini che questa notte o questa mattina mi hanno rubato per l’ennesima volta la macchina. Grazie, siete stati super gentili”, così Andrea Preti in una Instagram story pubblicata ieri 17 novembre. E ha aggiunto: “Gentaglia!! Denuncia già fatta, spero che vi becchino presto perché è un brutto scherzo che mi avete fatto”. Poco dopo, il modello ex fidanzato di Claudia Gerini, ha pubblicato un’altra story: “Macchina ritrovata… grazie”, ha dichiarato amareggiato, lasciando che le immagini parlassero da sole. L’automobile è stata devastata, con parte dei rivestimenti interni distrutti. Anche il portabagagli è stato duramente colpito mentre la carrozzeria esterna sembra rimasta intatta.