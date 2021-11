Sono tredici le pizzerie gourmet al centro dell’operazione Margherita Due che ha portato alla denuncia dei titolari per frode in commercio, con sanzioni per 12 mila euro. Uno dei titolari è stato denunciato anche per commercio di sostanze alimentari nocive (ovvero utilizzo di alimenti scaduti). Di cosa si tratta? Di un blitz eseguito dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare: diverse pizzerie che precisavano sul menù di usare prodotti rigorosamente dop, adoperavano in realtà ingredienti non iscritti al circuito tutelato. Altro che pizza di alto livello. Sequestrati di 23 chilogrammi di prodotti agroalimentari. I nomi dei ristoranti non sono stati resi noti.