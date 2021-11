Serata di confessioni ‘hot’ quella di ieri 16 novembre per Alessia Marcuzzi (49 anni) e i suoi fan. Sul profilo Instagram – dov’è seguita da 5.2 milioni di persone – la nota conduttrice (attualmente in pausa: “Tonerò quando sarò pronta”, ha detto) ha risposto ad alcune domande dei follower, vogliosi di sapere di più sulla vita della loro beniamina. C’è spazio per ogni tipo di curiosità: da “Cos’è per te la felicità?” passando per “Qual è la tua serie tv preferita di sempre?” fino a “Vibratori: pro o contro?“. “Shh, zitti zitti”, ha replicato Marcuzzi divertita e poi, rovistando in un cassetto, ha inquadrato il sex toy.

“Basta, basta”, ha concluso ridendo. E chissà se anche lei, dopo la linea di cosmetici Luce Beauty, non stia pensando di lanciare sul mercato dei sex toys tutti suoi, come fatto recentemente dalla cantante Demi Lovato. Come ha reagito il web? Neanche a dirlo, si è diviso. “Che schifo, cose volgari”, ha scritto un utente. “Sei una di noi, normal wonder woman”, ha commentato invece un altro.

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori. pic.twitter.com/hfdLBbEDL0