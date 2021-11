Ha urinato su un fan durante la performance al festival Welcome to Rockville 2021, a Daytona Beach, in Florida. Ora la cantante Sophia Urista, frontwoman delle Brass Against, chiede scusa per il gesto choc: “Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli“, ha fatto sapere la band con un comunicato. Il video è diventato virale e la notorietà della cantante è cresciuta in modo esponenziale, ma ne valeva la pena? Nel filmato si vede Urista invitare un fan sul palco. Una volta salito, l’uomo viene fatto sdraiare e la frontwoman gli urina addosso.

rockville is really crazy ???????????? pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde ???? (@jaydetbh) November 12, 2021