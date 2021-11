Che la storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sia arrivata al capolinea non sembra più un mistero, anche se la coppia – va detto – non ha mai confermato né smentito la notizia. I due, diventati da poco genitori di Luna Marì, avevano provato a riavvicinarsi con un weekend romantico a Parigi che però ha disatteso le aspettative loro e dei fan che li seguono sui social. E proprio sui social Belén ha pubblicato uno scatto del fratello Jeremias con la seguente didascalia: “Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio. Te amo hermano”. Un follower, però, l’ha provocata: “Chi sarà il prossimo?“, riferendosi ad un eventuale nuovo fidanzato della showgirl argentina. Lei, indispettita, ha replicato: “Probabilmente sono cavoli miei“. E il web si è diviso: “Troppo facile coinvolgere quando vuoi e non coinvolgere il pubblico quando ti pare. Passa presto anche l’era Belen”, ha scritto un utente. E un altro invece l’ha difesa: “Brava, ognuno fa quel che vuole. Rispettate le persone“.

