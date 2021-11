Attimi di tensione nella casa del Grande Fratello Vip6. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la regia stava inquadrando Soleil Sorge quando, all’improvviso, si sono sentite delle urla provenienti dal bagno. “Mi sto sentendo male“, ha gridato Clarissa Selassié, una delle tre Princess del reality condotto da Alfonso Signorini.

I telespettatori e gli utenti dei social si sono spaventati. Cos’è accaduto? La regia ha cambiato inquadratura ma, a fornire delucidazioni in merito, ci ha pensato un’utente, che su Twitter ha scritto: “Ok, da quello che ho capito ha avuto un abbassamento di pressione per via del ciclo ed è svenuta e ha sbattuto non ho capito cosa. Piangeva per lo spavento e per il fatto che si è fatta male”. Sembra che adesso la situazione si sia tranquillizzata e la Princess abbia riposato. Probabilmente se ne saprà qualcosa di più stasera, con la puntata in diretta su Canale 5 dalle 21:20 circa.