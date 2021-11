Per gli amanti del gossip ecco in arrivo una nuova puntata sulla telenovela con protagonisti Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Stando a quanto riportato da Oggi, la coppia sarebbe volata a Parigi per un weekend romantico che, invece, non si è rivelato tale. Anzi, sono tornati separati. Durante la serata di lunedì 1 novembre, la famiglia Rodriguez è andata a cena fuori. Presenti mamma Veronica e papà Gustavo, il fratello di Belén Jeremias (e la fidanzata) e la showgirl con la secondogenita Luna Marì. Grande assente (oltre a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) proprio Antonino, papà della bimba che Belén ha partorito lo scorso luglio.

In quelle stesse ore – sempre secondo Oggi – Spinalbese si sarebbe mostrato via Instagram stories “chiuso in camera, da solo, di fronte alla tv, dopo una mesta spesa all’Esselunga a base di broccoli surgelati e yogurt greco”. Il motivo? Belén non avrebbe invitato Antonino dopo la rottura avvenuta nella capitale francese. “Più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta”, ha concluso la rivista. Sarà veramente così? Al momento non vi è alcuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati.