La sua ultima apparizione televisiva è stata tre anni fa proprio con lei, Mara Venier. Giampiero Galeazzi è morto a 75 anni, da tempo era malato di diabete. Tanto il dolore della conduttrice che scrive su Instagram: “Bisteccone mio… Se ne va un pezzo importante della mia vita“. Nel 2019 l’ex telecronista e volto Rai aveva chiacchierato con la ‘zia Mara’ a Domenica In, e la commozione era stata tantissima, al punto da portare la conduttrice ad alzarsi per non piangere troppo davanti alle telecamere. “Ci vogliamo troppo bene”, le parole di Venier. “Tra di noi non sarà mai finita”, quelle del grande Giampiero.

