Sta facendo discutere sul web il dialogo tra Fedez, Sangiovanni e Luis Sal durante il nuovo episodio del podcast Muschio Selvaggio, pubblicato ieri 8 novembre su YouTube e dal titolo ‘Amici di Sangiovanni’. Un’ora e quattro minuti di chiacchiere in cui l’ultimo vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi si è confrontato con il rapper milanese e lo youtuber. Tra questi, quello della scuola. “Tu fai ancora il liceo?“, ha chiesto Luis al ragazzo classe 2003. “Sì, non sto andando per ora perché sono sempre in giro, non ho tempo. Ho ancora la mia classe, sono ancora sul gruppo (di whatsapp, ndr). Mi chiedono di andare alle gite o alle feste, però sì dai devo finirla la scuola”. “Sì, devi finirla. Non la finirai ma noi diremo che devi finirla”, ha detto l’artista milanese tra il serio e il faceto. “Avresti la maturità quest’anno?”, gli ha poi domandato Luis. “In realtà no, l’anno scorso l’ho perso”, ha replicato ‘Sangio’, così come lo amano chiamare i suoi giovanissimi fan, gli stessi che fondamentalmente seguono Muschio Selvaggio. Qui è arrivato il “consiglio” di Fedez che tanto sta facendo parlare: “Non ha senso che tu debba finirla, ti sei già inserito nel mondo del lavoro. Più o meno sai cosa farai nella tua vita. Devi fare come ho fatto io: punta a non diplomarti, io ho l’obiettivo di prendere il diploma ad honorem”.

“Io invece penso che abbia sempre senso finire la scuola”, ha scritto una ragazza sotto al video rilanciato su Instagram dalla pagina Webboh. E ancora altri micro-influencer hanno commentato: “Stimo Fedez, ma è un consiglio pessimo” oppure “Io non sono d’accordo che ‘la scuola serva solo per trovare lavoro’. La cultura personale dove la mettiamo? Sono proprio contrariato da questo tipo di consiglio”. Qualcuno però lo ha difeso: “Raga ma era ironico“.

In seguito la voce della hit Malibu ha rivelato alcuni retroscena della scuola del talent di Canale 5. “Se bestemmi non ti eliminano“, ha dichiarato. Poi ha spiegato: “Non puoi farlo, quando entri te lo dicono specialmente quando sei ripreso. Se scappa però non succede nulla. Devi sempre pensare che lo guardano molte persone che possono essere contro. Noi siamo stati bravi perché sarà successa due volte”. Infine ha concluso con un aneddoto al riguardo: “La cosa incredibile, non farò nomi, è che entra uno nuovo e fa: ‘Io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato e non so se riesco a trattenerla’. Andiamo fuori in giardino, torniamo dentro eravamo noi due soli in un corridoio che era stretto e non passavamo in due lo spingo sbatte il mignolo e bestemmia al giorno uno. Ovviamente non si è mai visto“.