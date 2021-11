“Marracash è solo un ricordo”. Così scrive il settimanale Chi pubblicando le immagini dei baci tra Elodie e Davide Rossi. I paparazzi hanno immortalato la coppia all’aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, con una mini incursione all’Isola dei Famosi in curriculum, ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari: “I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi“, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Proprio Chi aveva sganciato, un mesetto fa, lo scoop della rottura tra la cantante e il rapper Marracash: i due non hanno mai confermato ufficialmente la notizia ma il fatto che Elodie definì “stimolante e faticosa” la storia con il cantante aggiungendo: “Siamo molto diversi” fu visto come un’implicita conferma.

In questi giorni, mentre l’ultimo singolo, Vertigine, è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del viaggio in Puglia. Sarà protagonista del film “Ti mangio il cuore”, un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita.