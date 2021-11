Una verità, neanche tanto inaspettata, quella emersa al Grande Fratello Vip 6 ieri 8 novembre. Prima, però, facciamo un passo indietro. Dopo la puntata di venerdì 5 novembre, Alex Belli aveva deciso di abbandonare la Casa, a seguito dello scontro avvenuto con la compagna Delia Duran. Solo Soleil Sorge, con cui ha una “chimica artistica”, è riuscita a convincerlo a restare. “Non ho niente da nascondere, non vi ho nascosto niente, quello che mi ha mandato fuori di testa è che io sono questo, Delia lo sa la amo e non le mancherò mai di rispetto, io vivo un’amicizia pura. Le immagini che avete visto sono davvero di amicizia”, ha commentato l’attore di CentoVetrine.

A quel punto è intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli, che si è rivolta ad Alex sottolineando: “Il problema è che tu abbia detto di non poter stare senza Soleil, questo a una donna fa malissimo”. “Nella mia vita ho già fallito un matrimonio perché non ero me stesso – ha spiegato Belli – quando ho incontrato Delia ho lottato per lei. Prima di venire qui ci siamo detti ‘sii te stesso e vivi quello che sei’. Io sono questo”. Le nozze a cui faceva riferimento Alex sono quelle con Katarina Raniakova, con cui si sposò nel 2013. A quel punto, per fare chiarezza, è arrivata una domanda dall’altra opinionista, Adriana Volpe: “Tu sei divorziato da lei? Perché a me questo non risulta”.

Lui ha replicato: “Allora, ti spiego. Siccome Katarina aveva già firmato tutte le carte del divorzio, c’era solo da prendere l’appuntamento per andare a depositarlo all’interno della casa comunale di Milano. Ho le carte del divorzio in mano, non le abbiamo depositate. Io e Delia (Duran, la nuova compagna con cui diceva di essere sposato, ndr) non ci siamo sposati in un rito civile o religioso, abbiamo solo fatto un rito con la liturgia della parola e abbiamo festeggiato il nostro amore”. Delia Duran e Alex Belli dunque, non sono sposati veramente. L’indiscrezione in questa direzione era già arrivata qualche giorno fa, quando un’altra ex di Alex Belli, Mila Suarez, si era lasciata andare ad alcune rivelazioni sull’ex fidanzato, sulle presunte nozze e sul suo orientamento sessuale.