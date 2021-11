Si sono avventurati su per i tornanti della Limone-Monesi con la loro Tesla elettrica, convinti che bastasse il suo “4×4” per scalare una strada chiusa già dalla metà di ottobre per neve, a circa 2200 metri di quota. Ovviamente, come era prevedibile, sono rimasti impantanati tra neve e ghiaccio e sono stati costretti ad abbandonare l’auto e andare a piedi a chiamare soccorsi dal rifugio Don Barbera un chilometro più avanti ma già nel territorio francese di La Brigue.

I fatti sono successi intorno alle 11 della mattina di sabato 6 novembre: protagonisti due giovani liguri che, partiti da Limone, si erano conviti di attraversare l’Alta Via del Sale – chiusa appunto per neve – per tornare a casa, anziché fare il giro alternativo più largo. Dal momento che quando la Tesla si è definitivamente bloccata si trovavano in territorio francese, i Vigili del Fuoco non sono potuti intervenire e quindi i due hanno dovuto aspettare il soccorso stradale. Intanto gli escursionisti che passavano di lì hanno fotografato la scena, commentando divertiti quanto successo: neanche a dirlo, la vicenda è diventata così subito virale.